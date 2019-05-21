Водитель с гранатой и пистолетом попал в ДТП, машина сгорела
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Киевской области водитель автомобиля Меrсеdеs не справился с управлением и попал в яму, в результате чего произошло возгорание авто. В то время, когда поврежденную пламенем машину грузили на эвакуатор, водитель начал себя вести вызывающе и сопротивляться полицейским. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области, передает УНН.
Нарушителем оказался 36-летний киевлянин, который в настоящее время проживает в селе Мархаловка. В отношении водителя составили административный протокол по ст. 185 КУпАП за злостное неповиновение работнику правоохранительного органа и доставили его в отдел полиции. Во время поверхностного осмотра из кармана одежды мужчины работники полиции изъяли гранату "РГД-5" с запалом, пистолет "ТТ" и 8 патронов.
Установлено, что молодой человек уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Поврежденный автомобиль, на котором госномера не соответствовали действительности, поместили на площадку временного содержания в качестве вещественного доказательства. При проведении неотложного осмотра транспортного средства полицейские изъяли из багажного отделения еще 4 пары разных госномеров.
Также был проведен неотложный осмотр по месту жительства водителя. Там полицейские изъяли две дымовые шашки и патроны. Все изъятые у мужчины незаконные предметы отправлены на проведение соответствующих экспертиз.
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции выясняют происхождение госномеров, оружия и боеприпасов.
Напомним, разыскиваемого иностранца-нелегала задержали с оружием.