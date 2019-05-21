Водій з гранатою і пістолетом потрапив у ДТП, машина згоріла

КИЇВ. 21 травня. УНН. На Київщині водій автівки Меrсеdеs не впорався з керуванням і потрапив у яму, в результаті чого сталося загорання авто. У той час, коли пошкоджену полум’ям автівку вантажили на евакуатор, водій почав себе поводити зухвало та чинити опір поліцейським. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в області, передає УНН.