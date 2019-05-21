Розшукуваного іноземця-нелегала затримали зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Луганській області поліцейські затримали розшукуваного іноземця-нелегала зі зброєю. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.
“У ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, а також в рамках проведення операції „Мігрант“ співробітниками Управління стратегічних розслідувань ГУНП спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення у місті Лисичанську був затриманий 34-річний громадянин Азербайджану”, — йдеться у повідомленні.
Іноземець перебував у федеральному розшуку за скоєння тяжких тілесних ушкоджень.
У чоловіка було виявлено та вилучено два корпуси гранат Ф-1, два запали, пістолет та 50 набоїв.
Вирішується питання про затримання чоловіка за ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, у аеропорту “Бориспіль” затримали громадянина Албанії, який знаходився у списку Інтерполу.