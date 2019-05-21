Разыскиваемого иностранца-нелегала задержали с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Луганской области полицейские задержали разыскиваемого иностранца-нелегала с оружием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.
"В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также в рамках проведения операции "Мигрант" сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения в городе Лисичанске был задержан 34-летний гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.
Иностранец находился в федеральном розыске за совершение тяжких телесных повреждений.
У мужчины было обнаружено и изъято два корпуса гранат Ф-1, два запала, пистолет и 50 патронов.
Решается вопрос о задержании мужчины по ст. 208 УПК Украины.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Албании, который находился в списке Интерпола.