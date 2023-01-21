Водит за нос путина и лаврова: лукашенко заявил, что не видит угрозы из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Непризнанный рядом государств президент Беларуси Александр Лукашенко водит российского диктатора Владимира Путина. Также он заявляет, что не видит угрозы со стороны Украины. Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного разведывательного управления Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Цитата
"В интересах путина и россии максимально нагнетать тему белоруссии, но и диктатор лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос лаврова рассказывал как любит путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Украина держится. Не хочет предпринимать суицидальных действий даже диктатор лукашенко", — сказал Юсов.
Детали
По словам Юсова, слухи о якобы вторжении Беларуси, являются лишь частью психологической операции России. ГУР все известно о белорусском диктаторе и режиме в стране, в том числе и о количестве ударной группировки, готовности сил средств и других моментах, которые позволяют утверждать об отсутствии угрозы.
Напомним
В Одесской области высока угроза ракетных ударов в ближайшее время. Об этом заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.