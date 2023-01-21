Водит за нос путина и лаврова: лукашенко заявил, что не видит угрозы из Украины

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"В интересах путина и россии максимально нагнетать тему белоруссии, но и диктатор лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос лаврова рассказывал как любит путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Украина держится. Не хочет предпринимать суицидальных действий даже диктатор лукашенко", — сказал Юсов.

Детали

По словам Юсова, слухи о якобы вторжении Беларуси, являются лишь частью психологической операции России. ГУР все известно о белорусском диктаторе и режиме в стране, в том числе и о количестве ударной группировки, готовности сил средств и других моментах, которые позволяют утверждать об отсутствии угрозы.

Напомним

В Одесской области высока угроза ракетных ударов в ближайшее время. Об этом заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.