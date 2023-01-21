Водить за ніс путіна та лаврова: лукашенко заявив, що не бачить загрози з України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Невизнаний низкою держав президент Білорусі Олександр Лукашенко водить російського диктатора володимира путіна. Також він заявляє, що не бачить загрози з боку України. Про це повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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"В інтересах путіна й росії максимально нагнітати тему білорусі, але й диктатор лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс лаврова розповідав як любить путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Україна тримається. Не хоче вживати суїцидальних дій навіть диктатор лукашенко", — сказав Юсов.
Деталі
За словами Юсова, чутки про нібито вторгнення Білорусі, є лише частиною психологічної операції Росії. ГУР усе відомо про білоруського диктатора й режим в країні, у тому ж числі й про кількість ударного угруповування, готовність сил засобів й інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози.
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У Одеській області висока загроза ракетних ударів найближчим часом. На цьому наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.