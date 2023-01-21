В Одеській області висока загроза ракетних ударів - речник ОВА

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За словами Братчука, день в Одесі проходить без тривог та без обстрілів.

"Але це не означає, що ворог полишає свої плани знов нанести ракетні удари або удари дронами Камікадзе по нашому регіону та по місту. Та по інших областях нашої держави. Тому вкотре буду закликати вас дотримуватись правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги", - наголосив Братчук.

Додамо

За даними Генштабу, загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.

Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначено у зведенні.