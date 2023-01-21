В Одесской области высока угроза ракетных ударов - спикер ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Одесская область — высокая угроза ракетных ударов в ближайшее время. Об этом заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
По словам Братчука, день в Одессе проходит без тревог и без обстрелов.
"Но это не значит, что враг оставляет свои планы вновь нанести ракетные удары или удары дронами Камикадзе по нашему региону и по городу. И по другим областям нашего государства. Поэтому в очередной раз буду призывать вас соблюдать правила поведения во время сигналов воздушной тревоги", - подчеркнул Братчук.
Добавим
По данным Генштаба, угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и “дронов-камикадзе” остается по всей Украине.
В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указано в сводке.