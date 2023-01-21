В Одесской области высока угроза ракетных ударов - спикер ОГА

Детали

По словам Братчука, день в Одессе проходит без тревог и без обстрелов.

"Но это не значит, что враг оставляет свои планы вновь нанести ракетные удары или удары дронами Камикадзе по нашему региону и по городу. И по другим областям нашего государства. Поэтому в очередной раз буду призывать вас соблюдать правила поведения во время сигналов воздушной тревоги", - подчеркнул Братчук.

Добавим

По данным Генштаба, угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и “дронов-камикадзе” остается по всей Украине.

В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указано в сводке.