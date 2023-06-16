Вода в Херсонской области отступила еще от трех населенных пунктов

Детали

Как сообщается, на 8:00 16 июня на реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 1,37 м.

"Подтопленными остаются 17 населенных пунктов (1 тыс. 649 домов) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Как указано, всего в Херсонской области эвакуированы 2 тыс. 782 человека (в том числе 309 детей и 78 маломобильных лиц). Спасены 716 человек (в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц). Оказана психологическая помощь 398 лицам.

Спасатели проводят работы по откачке воды. С начала работ, как отмечается, откачано более 59 тыс. тонн из 245 домов и подвалов.

Напомним

На 14 часов 15 июня подтопленными были 20 населенных пунктов на правом берегу и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории Херсонской области.