Вода в Херсонской области отступила еще от трех населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Херсонской области, после поднятия уровня воды из-за подрыва Каховской ГЭС, на утро пятницы остаются подтопленными 34 населенных пункта, 17 из которых на правобережье - на три меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Детали
Как сообщается, на 8:00 16 июня на реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 1,37 м.
"Подтопленными остаются 17 населенных пунктов (1 тыс. 649 домов) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Как указано, всего в Херсонской области эвакуированы 2 тыс. 782 человека (в том числе 309 детей и 78 маломобильных лиц). Спасены 716 человек (в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц). Оказана психологическая помощь 398 лицам.
Спасатели проводят работы по откачке воды. С начала работ, как отмечается, откачано более 59 тыс. тонн из 245 домов и подвалов.
Напомним
На 14 часов 15 июня подтопленными были 20 населенных пунктов на правом берегу и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории Херсонской области.