Вода на Херсонщині відступила ще від трьох населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Херсонській області, після підняття рівня води через підрив Каховської ГЕС, на ранок п'ятниці залишаються підтопленими 34 населених пункти, 17 з яких на правобережжі - на три менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
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Як повідомляється, на 8:00 16 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та перебуває на рівні 1,37 м.
"Підтопленими залишаються 17 населених пунктів (1 тис. 649 будинки) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, усього у Херсонській області евакуйовано 2 тис. 782 особи (у тому числі 309 дітей та 78 маломобільних осіб). Врятовано 716 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 398 особі.
Рятувальники проводять роботи з відкачування води. З початку робіт, як зазначається, відкачано понад 59 тис. тонн з 245 будинків та підвалів.
Нагадаємо
На 14 годину 15 червня підтопленими були 20 населених пунктів на правому березі та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської області.