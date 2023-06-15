Вода на Херсонщині з ранку відступила ще від 7 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Херсонській області на правобережжі залишаються підтопленими 20 населених пунктів, тоді як вранці було 27, повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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"Наразі (на 14 годину - ред.) на річці Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 1,62 м. Підтопленими залишаються 20 населених пунктів (1 807 будинків) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території", - ідеться у повідомленні.
Всього у Херсонській області евакуйовано 2 782 людини (309 дітей та 78 маломобільних осіб).
Додамо
На 8 годину 15 червня, за даними ДСНС, підтопленими були 27 населених пунктів (1 923 будинки) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.