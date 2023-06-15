Вода в Херсонской области с утра отступила еще от 7 населенных пунктов

Цитата

"Сейчас (на 14 часов - ред.) на реке Днепр в створе поста «Херсон» наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 1,62 м. Подтопленными остаются 20 населенных пунктов (1 807 домов) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Всего в Херсонской области эвакуированы 2 782 человека (309 детей и 78 маломобильных лиц).

Добавим

На 8 часов 15 июня, по данным ГСЧС, подтопленными были 27 населенных пунктов (1 923 дома) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.