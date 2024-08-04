Украинские защитники сбили этой ночью 5 вражеских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Оккупанты нанесли массированный удар по Украине, использовав две зенитные управляемые ракеты С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 5 ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed 131/136".

В результате успешных действий мобильных огневых групп было сбито 5 беспилотников "Shahed-131/136" в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

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