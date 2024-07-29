Киев • УНН
За сутки произошло 99 боевых столкновений. Самые активные бои шли на Покровском направлении, где враг совершил 36 попыток атак. Украинские защитники сдерживают натиск и отражают атаки противника.
С начала суток на фронте уже произошло 99 боевых столкновений. Основные усилия враг прикладывает на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.
Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Основные усилия прикладывает на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны жестко отвечают на любую активность оккупантов. В общем, с начала суток уже произошло 99 боевых столкновений
По данным Генштаба, под ударами вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.
Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинской армии в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.
На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений неподалеку Стельмаховки и Песчаного. Осуществил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.
Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Иванодарьевка, Спирное и Переездное защитники украинской земли отражают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были для противника неудачными. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашей армии вблизи Часового Яра, Дубово-Васильевки, Клищеевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий протмвника отмечается в районах Северного, Железного и Нью Йорка. Украинские воины отбили восемь атак, другие - продолжаются. Бомбардировкам россиян подвергся Торецк и прилегающие к нему территории - враг сбросил 8 КАБов.
На Покровском направлении, как и обычно в последнее время, состоялось наибольшее количество боестолкновений. Сегодня оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах десяти различных населенных пунктов. Активнее всего враг действует возле Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти два десятка управляемых авиабомб, а также била НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.
Состоялись бои вблизи Константиновки, Антоновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.
На Времовском направлении украинскими воинами отбит вражеский штурм неподалеку Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев. Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки, и применили неуправляемые авиаракеты у Новодонецкого.
На Ореховском направлении захватчики совершили три неудачные попытки продвинуться неподалеку Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато бомбил районы населенных пунктов Львовское, Тягинка и Новотягинка - применил семь КАБов.
Генштаб: на фронті відбулося 97 боєзіткнень, найактивніші бої точилися на Покровському напрямку28 июля 2024, 20:50 • 27381 просмотр