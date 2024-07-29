С начала суток на фронте уже произошло 99 боевых столкновений. Основные усилия враг прикладывает на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Основные усилия прикладывает на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны жестко отвечают на любую активность оккупантов. В общем, с начала суток уже произошло 99 боевых столкновений - указано в сводке.

По данным Генштаба, под ударами вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинской армии в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений неподалеку Стельмаховки и Песчаного. Осуществил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Иванодарьевка, Спирное и Переездное защитники украинской земли отражают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были для противника неудачными. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашей армии вблизи Часового Яра, Дубово-Васильевки, Клищеевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий протмвника отмечается в районах Северного, Железного и Нью Йорка. Украинские воины отбили восемь атак, другие - продолжаются. Бомбардировкам россиян подвергся Торецк и прилегающие к нему территории - враг сбросил 8 КАБов.

На Покровском направлении, как и обычно в последнее время, состоялось наибольшее количество боестолкновений. Сегодня оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах десяти различных населенных пунктов. Активнее всего враг действует возле Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти два десятка управляемых авиабомб, а также била НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.

Состоялись бои вблизи Константиновки, Антоновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.

На Времовском направлении украинскими воинами отбит вражеский штурм неподалеку Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев. Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки, и применили неуправляемые авиаракеты у Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики совершили три неудачные попытки продвинуться неподалеку Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато бомбил районы населенных пунктов Львовское, Тягинка и Новотягинка - применил семь КАБов.

Генштаб: на фронті відбулося 97 боєзіткнень, найактивніші бої точилися на Покровському напрямку