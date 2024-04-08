Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МОУ беспилотного комплекса SHARK.

Основатель благотворительного фонда Unity Foundation Алексей Бахин на Всеукраинском турнире по таиландскому боксу объявил о передаче разведывательного беспилотного комплекса SHARK Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

На днях прошел чемпионат Украины по таиландскому боксу Муэй Тай среди взрослых, юниоров и юношей. Главным спонсором соревнования выступил Благотворительный фонд Unity Foundation.

Всеукраинское соревнование имеет целью дальнейшее развитие таиландского бокса и его популяризацию среди украинцев. Спортсмены же имеют возможность продемонстрировать свое мастерство, достижения. Чемпионат также является этапом отбора в национальную сборную команду Украины для участия в международных соревнованиях.

Но во время, когда в стране идет война, такие мероприятия - хороший повод напомнить о важности и необходимости поддержки наших защитников. Ведь именно благодаря нашим защитникам мы имеем возможность проводить подобные мероприятия.

"В очередной раз хотел поблагодарить всех защитников нашей страны за возможность проводить такие соревнования. Хотел не словом, а делом подтвердить свою благодарность военным и передать им беспилотный комплекс SHARK, который нужен для выполнения специальных задач", - сказал Алексей Бахин.

Бахин отметил важность развития спорта для будущего страны.

На мероприятии также поблагодарили всех спортсменов, которые вступили в армию и стали на защиту нашего государства, и почтили память павших.

От имени ГУР МОУ со словами благодарности обратился его глава, генерал-лейтенант Кирилл Буданов:

"Смелость выйти против соперника на поле боя или на ринге закаляет характер бойца. И каждая победа добывается только потом и кровью, упорным трудом и тренировками... Хочу поблагодарить всех участников и организаторов этих соревнований, которые, несмотря на войну, продолжают воспитывать смелых патриотов Украины. Слава Украине!".

Справочно

Благотворительный фонд Unity Foundation фокусируется на трех основных направлениях: помощь армии; поддержка и развитие спорта в Украине; помощь детям с инвалидностью и развитие инклюзивности.