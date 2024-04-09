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В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям
Израильские военные ликвидировали Хатема аль-Джмари, председателя Чрезвычайного комитета ХАМАС, в результате авиаудара во время военной операции в Газе.
В Харькове на фоне атак рф приоритетом будет децентрализация отопления на следующий сезон - мэр
Харьков будет предоставлять приоритет децентрализации отопления, устанавливая модульные и автономные котельные для микрорайонов, чтобы уменьшить зависимость от централизованных систем отопления, уязвимых к вражеским атакам.
Атака на авиационный завод в воронежской области рф: поражены основные производственные мощности предприятия - ГУР
Удары беспилотников по авиационному заводу в воронежской области россии привели к повреждению основных производственных мощностей предприятия, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
Украинцы в марте вдвое активнее покупали электромобили: стали известны бестселлеры
В марте автопарк Украины пополнился более 4 400 электромобилями, а спрос на них вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.
Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи"
Во время учений НАТО шведские и норвежские солдаты жили в арендованных коттеджах, принадлежащих российской элите и представителям партии владимира путина, вблизи норвежской военной базы.
Дым крематория военного мемориального кладбища не будет загрязнять окружающую среду - Минветеранов
Крематорий Национального военного мемориального кладбища будет иметь современные технологии очистки дыма, которые не угрожают окружающей среде и здоровью людей, обеспечивая отсутствие загрязняющего воздействия на окружающую среду.
Закупка оружия для ВСУ по завышенным ценам: НАБУ провело обыски в Украине и Польше
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Украине и Польше относительно возможной закупки оружия для Вооруженных сил по завышенным ценам в период с апреля 2022 по февраль 2023 года.
Ракетная атака рф на Полтавскую область: несколько пострадавших в больнице в среднем и тяжелом состоянии - ОВА
Несколько человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Полтавской области 8 апреля, некоторые из них находятся в больнице в среднем и тяжелом состоянии.
Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора
Несколько российских подразделений, в частности 328-й полк 104-й дивизии вдф рф и 345-й полк той же дивизии, могут быть причастны к расстрелу безоружных украинских военнопленных под Крынками в Херсонской области.
Фиктивно зачислял на службу футболистов: на Прикарпатье будут судить командира ТЦК
Будут судить командира роты охраны ТЦК в Ивано-Франковской области, под руководством которого фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды.