В результате авиаудара в Газе ЦАХАЛ ликвидировал главу комитета ХАМАС по чрезвычайным ситуациям

В ходе военной операции в Газе, израильские военные ликвидировали главу комитета движения ХАМАС по чрезвычайным ситуациям - Хатема аль-Джмари. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Детали

Отмечается, что аль-Джмари был ликвидирован в результате авиаудара. Информация о местонахождении члена руководства ХАМАС, которая позволила провести операцию, была получена Управлением военной разведки Израиля.

В рамках своей должности Аль-Аджмари служил оперативником в военной части ХАМАС в районе развёртывания ТМС в батальоне Маази в бригаде Центральных лагерей - заявили в ЦАХАЛе.

Также израильские военные добавили удостоверение личности Хатема Аль-Джмари, главы правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уже есть определенная дата, когда израильские войска войдут в город Рафах в секторе Газа в рамках военной операции против ХАМАС.

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