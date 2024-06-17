На временно оккупированной почте Луганщины в почтовом отделении в селе Беловодское открыли точку продажи промышленных товаров, а в Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из рф. Об этом сообщила Луганская областная государственная (военная) администрация, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в здании почтового отделения в Беловодске оккупанты открыли "почтаторг", где предлагают приобрести промышленные, хозяйственные и бытовые товары. В частности, мыло или стиральный порошок. Со временем подобное появится и в других городах и селах так называемой "лнр".

Также в ОВА сообщили, что в Северодонецке оккупанты не берутся за восстановление разрушенного жилья.

Устраивают показательные ремонты в многоэтажках, которые получили незначительные повреждения. К примеру, два года простояли с пробитой крышей. Подрядчики, которые приезжают из РФ, в каждом подъезде занимают пустые квартиры на свой вкус. По завершении работ, конечно, не остаются там - забирают все, что понравилось, и передислоцируются на другой объект - говорится в сообщении.

Добавим

Также в сообщении рассказали о текущей ситуации на линии боевых действий.

Противник давит в районах прифронтовых деоккупированных сел и постоянно обстреливает их. В частности, 66 минометных ударов нанесены по Макеевке, Невскому, Стельмаховке, Куземовке. Артиллерию враг применил по Невскому, Куземовке и Стельмаховке. Реактивную систему залпового огня - по Невскому. В Серебрянском лесу оккупанты ударили семью неуправляемыми авиационными ракетами - проинформировал начальник ОВА Артем Лысогор.

Сообщается также, что при поддержке авиации захватчики пытались продвинуться на Лиманском направлении - вблизи Грековки, Макеевки и Невского. Ситуация там остается напряженной.

По предварительным данным, потери россиян на этом участке фронта составили: 54 оккупанта, одна ББМ и склад боеприпасов.

Напомним

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" после изнурительных боев, длившихся более месяца, смогли выбить российских оккупантов с их позиций в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

Подростков из оккупированной Луганщины тренируют в россии, в том числе управлять дронами - ОВА