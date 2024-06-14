В Луганской области российские войска за прошедшие сутки шесть раз штурмовали в районе Невского и Грековки, на оккупированных территориях соревнования дронов культивируются так называемым "минспорта лнр" среди молодежи, подростков даже тренируют в том числе управлять дронами в россии, а в Старобельске принимает только один травматолог - он не местный, сообщили в пятницу в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Наши защитники сдержали врага вблизи Стельмаховки, Невского и Грековки. Вблизи двух последних населенных пунктов отбили шесть атак противника. Напомню, что в Невском еще проживают гражданские, которые, несмотря на постоянные уговоры, выезжают неохотно, - акцентировал руководитель Луганской ОГА Артем Лысогор. - Куземовку и Невское оккупанты обстреляли из "Градов", ствольной артиллерии, минометов. Стельмаховку - из артиллерии и минометов. Минометами захватчики ударили по Макеевке, где тоже остаются люди".

На оккупированных территориях, по данным ОВА, "соревнования дронов культивируются так называемым "минспорта лнр" среди молодежи". "Там отмечают, что этот "вид спорта" является важным элементом подготовки допризывной молодежи", - говорится в сообщении.

"Кроме того, подростки в возрасте от 14 до 17 лет с оккупированной Луганщины уже проходят обучение в летних сменах "время героев", организованных на территории россии. Их знакомят с основами национальной безопасности рф, учат управлять БПЛА, проводят огневую и тактическую подготовки, занятия по организации связи", - указали в ОВА.

А жители Старобельска, как сообщается, уже не очень верят обещаниям захватчиков относительно ожидаемого развития медицинской сферы города, в частности, относительно открытия в будущем сосудистого центра. "Потому что после оккупации населенного пункта медицинских работников там не хватает катастрофически. К примеру, прием ведет только один травматолог. Он не местный - из Рубежного", - отметили в ОВА.

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