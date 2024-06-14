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Підлітків з окупованої Луганщини тренують в росії, у тому числі керувати дронами - ОВА

Підлітків з окупованої Луганщини тренують в росії, у тому числі керувати дронами - ОВА

Київ • УНН

 • 34691 перегляди

За минулу добу російські війська шість разів штурмували райони Невського та Греківки на окупованих територіях Луганської області, так зване "міністерство спорту лнр" культивує серед молоді змагання з безпілотників, а в Старобільську є лише один травматолог, який не місцевий.

У Луганській області російські війська минулої доби шість разів штурмували в районі Невського і Греківки, на окупованих територіях змагання дронів культивуються так званим "минспорта лнр" серед молоді, підлітків навіть тренують у тому числі керувати дронами в росії, а в Старобільську приймає лише один травматолог – він не місцевий, повідомили у п'ятницю у Луганській ОВА у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Наші захисники стримали ворога поблизу Стельмахівки, Невського та Греківки. Поблизу двох останніх населених пунктів відбито шість атак противника. Нагадаю, що в Невському ще проживають цивільні, які, попри постійні вмовляння, виїжджають неохоче, – акцентував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. – Куземівку і Невське окупанти обстріляли з "Градів", ствольної артилерії, мінометів. Стельмахівку – з артилерії і мінометів. Мінометами загарбники вдарили по Макіївці, де теж залишаються люди".

На окупованих територіях, за даними ОВА, "змагання дронів культивуються так званим "минспорта лнр" серед молоді". "Там наголошують, що цей "вид спорту" є важливим елементом підготовки допризовної молоді", - сказано у повідомленні.

"Крім того, підлітки віком від 14 до 17 років з окупованої Луганщини вже проходять навчання у літніх змінах "время героев", організованих на території росії. Їх ознайомлюють із основами національної безпеки рф, вчать керувати БПЛА, проводять вогневу та тактичну підготовки, заняття з організації зв’язку", - вказали в ОВА.

А жителі Старобільська, як повідомляється, уже не дуже вірять обіцянкам загарбників щодо очікуваного розвитку медичної сфери міста, зокрема, стосовно відкриття у майбутньому судинного центру. "Бо після окупації населеного пункту медичних працівників там не вистачає катастрофічно. До прикладу, прийом веде лише один травматолог. Він не місцевий – з Рубіжного", - зазначили в ОВА.

На окупованій Луганщині росіяни поновили облави на чоловіків12.06.24, 09:34 • 40193 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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