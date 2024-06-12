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На окупованій Луганщині росіяни поновили облави на чоловіків

На окупованій Луганщині росіяни поновили облави на чоловіків

Київ • УНН

 • 40193 перегляди

В так званій "лнр" окупанти відновили облави на чоловіків у таких містах, як Луганськ, Первомайськ, Брянка та Кадіївка. Також проводять набір абітурієнтів Луганської академії слідчого комітету рф на окупованій частині Херсонської області.

В так званій "лнр" поновлено облави на чоловіків, вступників до Луганської академії слідчого комітету рф набирають на Херсонщині, по Невському та Білогорівці росіяни напередодні спрямували КАБи. Про це повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

У так званій "лнр" поновлено облави на чоловіків. Зокрема, відкрите полювання військкомати рф проводять у Луганську, Первомайську, Брянці, Кадіївці. Саме у цих містах населення найбільше скаржиться на свавілля окупантів

- розповів Лисогор.

Також, за словами Лисогора, на окупованій частині Херсонщини росіяни шукали бажаючих вступити на навчання до Луганської академії слідчого комітету рф. Влаштували комплекс перевірочних заходів, психодіагностичне тестування, перевіряли здібності та мотивацію. Тім, вмотивованих виявилося небагато – рекомендації отримали лише сім осіб.

Стосовно безпекової ситуації на Луганщині, то як розповів голова ОВА, 11 червня окупанти активно застосовували авіацію. Чотирма керованими авіаційними бомбами вони вдарили по Невському, ще шістьма – по Білогорівці. Крім того, Невське загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також є влучання у Стельмахівці, Куземівці та Макіївці. Штурмував ворог поблизу Невського, Греківки та у Серебрянському лісі. У Стельмахівці майже всю ніч точилися бої.

На Куп’янському напрямку противник за добу втратив 134 осіб пораненими та вбитими. Пошкоджено чотири гармати та чотири автомобілі ворога. На Лиманському – вбито та поранено 69 військових рф. Ще декілька загарбників здалися в полон.

У прифронтових деокупованих селах Луганщини, за даними ОВА, залишаються ще 50 громадян.

На Луганщині окупанти набирають на роботу у "адміністрації" людей без вищої освіти - ОВА10.06.24, 12:18 • 53741 перегляд

Тетяна Краєвська

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