В так называемой «лнр» возобновлены облавы на мужчин, поступающих в Луганскую академию следственного комитета рф набирают на Херсонщине, по Невскому и Белогоровке россияне накануне направили КАБы. Об этом сообщил в среду председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

В так называемой «лнр» возобновлены облавы на мужчин. В частности, открытую охоту военкоматы рф проводят в Луганске, Первомайске, Брянке, Кадиевке. Именно в этих городах население больше всего жалуется на произвол оккупантов - рассказал Лысогор.

Также, по словам Лысогора, на оккупированной части Херсонщины россияне искали желающих поступить на обучение в Луганскую академию следственного комитета рф. Устроили комплекс проверочных мероприятий, психодиагностическое тестирование, проверяли способности и мотивацию. Тем, мотивированных оказалось немного - рекомендации получили только семь человек.

Относительно ситуации с безопасностью на Луганщине, то как рассказал председатель ОГА, 11 июня оккупанты активно применяли авиацию. Четырьмя управляемыми авиационными бомбами они ударили по Невскому, еще шестью - по Белогоровке. Кроме того, Невское захватчики обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также есть попадания в Стельмаховке, Куземовке и Макеевке. Штурмовал враг вблизи Невского, Грековки и в Серебрянском лесу. В Стельмаховке почти всю ночь шли бои.

На Купянском направлении противник за сутки потерял 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля врага. На Лиманском - убиты и ранены 69 военных рф. Еще несколько захватчиков сдались в плен.

В прифронтовых деоккупированных селах Луганщины, по данным ОВА, остаются еще 50 граждан.

На Луганщине оккупанты набирают на работу в "администрации" людей без высшего образования - ОВА