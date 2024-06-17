В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку окупанти займають порожні квартири - ОВА

На тимчасово окупованій пошті Луганщині у поштовому відділенні в селі Біловодське відкрили точку продажу промислових товарів, а в Сєвєродонецьку порожні квартири займають підрядники з рф. Про це повідомила Луганська обласна державна (військова) адміністрація, передає УНН.

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Повідомляється, що у будівлі поштового відділення у Біловодську окупанти відкрили "поштаторг", де пропонують придбати промислові, господарські та побутові товари. Зокрема, мило або пральний порошок. З часом подібне з'явиться і в інших містах та селах так званої "лнр".

Також в ОВА повідомили, що в Сєвєродонецьку окупанти не беруться за відбудову зруйнованого житла.

Влаштовують показові ремонти в багатоповерхівках, які зазнали незначних пошкоджень. До прикладу, два роки простояли з пробитим дахом. Підрядники, які приїздять з рф, у кожному під’їзді займають порожні квартири на свій смак. По завершенні робіт, звісно що, не залишаються там – забирають все, що сподобалося, і передислоковуються на інший об’єкт