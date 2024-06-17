В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку окупанти займають порожні квартири - ОВА
Київ • УНН
Окупанти в Луганській області відкрили "поштове відділення" з продажу товарів у селі Біловодське, зайняли порожні квартири в Сєвєродонецьку для підрядників з росії.
На тимчасово окупованій пошті Луганщині у поштовому відділенні в селі Біловодське відкрили точку продажу промислових товарів, а в Сєвєродонецьку порожні квартири займають підрядники з рф. Про це повідомила Луганська обласна державна (військова) адміністрація, передає УНН.
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Повідомляється, що у будівлі поштового відділення у Біловодську окупанти відкрили "поштаторг", де пропонують придбати промислові, господарські та побутові товари. Зокрема, мило або пральний порошок. З часом подібне з'явиться і в інших містах та селах так званої "лнр".
Також в ОВА повідомили, що в Сєвєродонецьку окупанти не беруться за відбудову зруйнованого житла.
Влаштовують показові ремонти в багатоповерхівках, які зазнали незначних пошкоджень. До прикладу, два роки простояли з пробитим дахом. Підрядники, які приїздять з рф, у кожному під’їзді займають порожні квартири на свій смак. По завершенні робіт, звісно що, не залишаються там – забирають все, що сподобалося, і передислоковуються на інший об’єкт
Додамо
Також у повідомленні розповіли про поточну ситуацію на лінії бойових дій.
Противник тисне в районах прифронтових деокупованих сіл і постійно обстрілює їх. Зокрема, 66 мінометних ударів завдано по Макіївці, Невському, Стельмахівці, Куземівці. Артилерію ворог застосував по Невському, Куземівці та Стельмахівці. Реактивну систему залпового вогню – по Невському. У Серебрянському лісі окупанти вдарили сімома некерованими авіаційними ракетами
Повідомляється також, що за підтримки авіації загарбники намагалися просунутися на Лиманському напрямку – поблизу Греківки, Макіївки та Невського. Ситуація там залишається напруженою.
За попередніми даними, втрати росіян на цій ділянці фронту склали: 54 окупанти, одна ББМ та склад боєприпасів.
Нагадаємо
Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" після виснажливих боїв, що тривали понад місяць, змогли вибити російських окупантів з їхніх позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині.
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