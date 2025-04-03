Во Львовской области задержали прокурора за вымогательство взятки в размере 5 тысяч долларов
Киев • УНН
Прокурор требовал 5 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по мошенничеству на 400 тысяч гривен. В настоящее время идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Задержан прокурор окружной прокуратуры Львова за вымогательство взятки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В рамках антикоррупционных мероприятий прокурор Офиса Генерального прокурора вместе с руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили прокурора одной из окружных прокуратур Львова на вымогательстве и получении взятки. Задержанный работник прокуратуры, используя свое служебное положение, требовал от местной жительницы 5 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства, которое касалось ее мошеннических действий на сумму 400 тысяч гривен.
Задержание осуществлено в соответствии с требованиями УПК Украины, в настоящее время прокурор находится под стражей. В то же время продолжается расследование и решается вопрос о предъявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Расследование проводится следователями Главного следственного управления ГБР, при оперативной поддержке СБУ. Офис Генерального прокурора отмечает решимость в борьбе с коррупцией.
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