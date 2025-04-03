На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів
Київ • УНН
Прокурор вимагав 5 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо шахрайства на 400 тисяч гривень. Наразі триває розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Затримано прокурора окружної прокуратури Львова за вимагання хабаря. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
У рамках антикорупційних заходів прокурор Офісу Генерального прокурора разом із керівництвом Львівської обласної прокуратури викрили прокурора однієї з окружних прокуратур Львова на вимаганні та отриманні хабаря. Затриманий працівник прокуратури, використовуючи своє службове становище, вимагав від місцевої мешканки 5 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження, яке стосувалося її шахрайських дій на суму 400 тисяч гривень.
Затримання здійснено відповідно до вимог КПК України, наразі прокурор знаходиться під вартою. Водночас триває розслідування та вирішується питання щодо пред'явлення підозри та обрання запобіжного заходу.
Розслідування проводиться слідчими Головного слідчого управління ДБР, за оперативної підтримки СБУ. Офіс Генерального прокурора наголошує на рішучості у боротьбі з корупцією.
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