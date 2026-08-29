Во Львовской области BMW насмерть сбил велосипедиста, за рулём находился правоохранитель - полиция

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Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского, сообщили в ГУНП области в субботу, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 августа, около 10:00 на улице Черновола в городе Самбор.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW совершил наезд на велосипедиста, 59-летнего жителя района, в результате чего тот получил телесные повреждения, от которых умер на месте происшествия. За рулём транспортного средства находился сотрудник одного из подразделений полиции Львовской области", — сообщили в полиции.

Досудебное расследование будут проводить сотрудники Государственного бюро расследований.

"Кроме того, руководством Главного управления Национальной полиции во Львовской области назначено служебное расследование по данному факту. После его проведения будет принято предусмотренное законодательством решение. Полиция Львовской области заинтересована в полном, всестороннем и непредвзятом установлении всех обстоятельств происшествия", — указали в полиции.

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