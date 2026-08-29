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На Львівщині BMW на смерть збило велосипедиста, за кермом був правоохоронець - поліція

Київ • УНН

 • 578 перегляди

У Самборі сталася смертельна ДТП за участю поліцейського, автомобіль наїхав на 59-річного велосипедиста, який помер на місці. ДТП розслідуватиме ДБР.

На Львівщині BMW на смерть збило велосипедиста, за кермом був правоохоронець - поліція
фото ілюстративне

У Львівській області сталася смертельна ДТП за участю поліцейського, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 29 серпня, близько 10:00 на вулиці Чорновола у місті Самбір.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW скоїв наїзд на велосипедиста, 59-річного мешканця району, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За кермом транспортного засобу перебував співробітник одного з підрозділів поліції Львівщини", - повідомили у поліції.

Досудове розслідування здійснюватимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

"Окрім того, керівництвом Головного управління Національної поліції у Львівській області призначено службове розслідування за цим фактом. Після його проведення буде прийнято передбачене законодавством рішення. Поліція Львівщини зацікавлена у повному, всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин події", - вказали у поліції.

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Юлія Шрамко

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Львівська область