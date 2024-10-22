Во Львове задержана женщина за надругательство над 39 могилами воинов
Киев • УНН
48-летняя львовянка повредила 39 могил военнослужащих на Лычаковском кладбище. Ей грозит до 5 лет лишения свободы за надругательство над местами захоронения.
Полиция задержала 48-летнюю львовянку, которая повредила 39 могил военнослужащих на Лычаковском кладбище. Ей грозит до 5 лет лишения свободы за надругательство над местами захоронения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП во Львовской области.
Детали
Сообщение о надругательстве над могилами военнослужащих на поле Почетных захоронений №76 поступило в полицию утром 20 октября. На 39 могилах были разбросаны цветы, венки и лампадки, указали правоохранители.
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские совместно с сотрудниками Управления СБУ во Львовской области установили, что к совершению надругательства над могилами Героев причастна жительница Львова в возрасте 48 лет.
Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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