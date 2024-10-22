У Львові затримано жінку за наругу над 39 могилами воїнів
Київ • УНН
48-річна львів'янка пошкодила 39 могил військовослужбовців на Личаківському кладовищі. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі за наругу над місцями поховання.
Поліція затримала 48-річну львів'янку, яка пошкодила 39 могил військовослужбовців на Личаківському кладовищі. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі за наругу над місцями поховання. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП у Львівській області.
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Повідомлення про наругу над могилами військовослужбовців на полі Почесних поховань №76 надійшло до поліції вранці 20 жовтня. На 39 могилах були розкидані квіти, вінки та лампадки, вказали правоохоронці.
Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські спільно з співробітниками Управління СБУ у Львівській області встановили, що до вчинення наруги над могилами Героїв причетна жителька Львова віком 48 років.
Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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