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На Тернопільщині чоловік вчинив наругу над 11 могилами військових

На Тернопільщині чоловік вчинив наругу над 11 могилами військових

Київ • УНН

 • 14380 перегляди

У селищі Млинівці 44-річний чоловік пошкодив 11 могил військовослужбовців, зірвавши прапори та викинувши хрести. Поліція затримала зловмисника, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

У селищі Млинівці Тернопільскої області чоловік пошкодив 11 могил військовослужбовців - він позривав державні прапори та повикидав хрести з могил. Поліцейські встановили зловмисника. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Про наругу над могилами військових повідомили жителі села у п’ятницю, 27 вересня, близько 8.20.  За їх словами, на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії рф.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі. 

У ході проведення досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта. 

У Вінницькій області чоловік спаплюжив понад 70 могил на кладовищі09.08.24, 19:52 • 26994 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна

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