На Тернопільщині чоловік вчинив наругу над 11 могилами військових
Київ • УНН
У селищі Млинівці 44-річний чоловік пошкодив 11 могил військовослужбовців, зірвавши прапори та викинувши хрести. Поліція затримала зловмисника, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
У селищі Млинівці Тернопільскої області чоловік пошкодив 11 могил військовослужбовців - він позривав державні прапори та повикидав хрести з могил. Поліцейські встановили зловмисника. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Про наругу над могилами військових повідомили жителі села у п’ятницю, 27 вересня, близько 8.20. За їх словами, на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.
На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії рф.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.
Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
У ході проведення досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта.
У Вінницькій області чоловік спаплюжив понад 70 могил на кладовищі09.08.24, 19:52 • 26994 перегляди