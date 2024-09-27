На Тернопільщині чоловік вчинив наругу над 11 могилами військових

У селищі Млинівці Тернопільскої області чоловік пошкодив 11 могил військовослужбовців - він позривав державні прапори та повикидав хрести з могил. Поліцейські встановили зловмисника. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Про наругу над могилами військових повідомили жителі села у п’ятницю, 27 вересня, близько 8.20. За їх словами, на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії рф.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У ході проведення досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта.

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