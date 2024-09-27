На Тернопольщине мужчина совершил надругательство над 11 могилами военных
Киев • УНН
В поселке Млиновцы 44-летний мужчина повредил 11 могил военнослужащих, сорвав флаги и выбросив кресты. Полиция задержала злоумышленника, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В поселке Млиновцы Тернопольской области мужчина повредил 11 могил военнослужащих - он посрывал государственные флаги и выбросил кресты с могил. Полицейские установили злоумышленника. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
О надругательстве над могилами военных сообщили жители села в пятницу, 27 сентября, около 8.20. По их словам, на местном кладбище неизвестный мужчина сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил военнослужащих.
На месте происшествия полицейские зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, погибших в войне, защищая независимость и территориальную целостность Украины от вооруженной агрессии рф.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы преступления выясняют правоохранители.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения). Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.
В ходе проведения досудебного расследования будет назначена соответствующая экспертиза по установлению вменяемости фигуранта.
В Винницкой области мужчина повредил более 70 могил на кладбище9 августа 2024, 16:52 • 26695 просмотров