В Винницкой области мужчина повредил более 70 могил на кладбище

В Винницкой области мужчина на одном из кладбищ повредил более 70 мест захоронений, как гражданских, так и военных. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Детали

В полиции рассказали, что мужчина ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото похороненных, срывал флаги и флагштоки. Объяснить мотивы поступка мужчина не смог, он утверждает, что не помнит что произошло, поскольку был в состоянии опьянения.

Следователями будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая должна определить его вменяемость. По данному факту расследуется производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины - резюмировали в Нацполиции.

Правоохранители добавляют, что за такое преступление мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним,

20 июня на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко. Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали ее.

60-летнюю женщину подозревают по ч. 3 статьи 297 УК Украины - надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений.