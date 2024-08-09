В Винницкой области мужчина повредил более 70 могил на кладбище
Киев • УНН
На одном из кладбищ Винницкой области мужчина повредил более 70 мест захоронений, включая военные. Подозреваемый задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы за надругательство над могилами.
В Винницкой области мужчина на одном из кладбищ повредил более 70 мест захоронений, как гражданских, так и военных. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
Детали
В полиции рассказали, что мужчина ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото похороненных, срывал флаги и флагштоки. Объяснить мотивы поступка мужчина не смог, он утверждает, что не помнит что произошло, поскольку был в состоянии опьянения.
Следователями будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая должна определить его вменяемость. По данному факту расследуется производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины
Правоохранители добавляют, что за такое преступление мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним,
20 июня на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко. Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали ее.
60-летнюю женщину подозревают по ч. 3 статьи 297 УК Украины - надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений.