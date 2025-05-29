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Во Львове задержали руководителя ОО, который за $10 000 обещал "инвалидность"

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Руководитель общественной организации во Львове обещал за 10 000 долларов США помощь в изготовлении фейковой инвалидности. Задержанному избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Во Львове задержали руководителя ОО, который за $10 000 обещал "инвалидность"

Во Львове сообщено о подозрении руководителю общественной организации, который за 10 000 долларов США обещал помочь с изготовлением фейковой инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Львовской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, в ноябре 2024 года подозреваемый реализовал противоправную схему получения неправомерной выгоды для себя за влияние на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии.

Уверял, что при его содействии ими будет принято положительное решение об установлении II-й группы инвалидности военнообязанным лицом. Следовательно, в дальнейшем мужчина сможет избежать мобилизации на "законных основаниях"

- говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что такую услугу фигурант оценил в 10 000 долларов США, которые впоследствии при встрече получил от "клиента". По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним

На днях в Киеве был разоблачен владелец барбершопа, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Молдову за 14 тысяч долларов. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Зарабатывали на уклонистах более 80 тыс. долларов в месяц: в Одесской области разоблачили правоохранителя и его сообщника28.05.25, 15:24 • 2588 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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