Во Львове задержали руководителя ОО, который за $10 000 обещал "инвалидность"

Во Львове сообщено о подозрении руководителю общественной организации, который за 10 000 долларов США обещал помочь с изготовлением фейковой инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Львовской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, в ноябре 2024 года подозреваемый реализовал противоправную схему получения неправомерной выгоды для себя за влияние на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии.

Уверял, что при его содействии ими будет принято положительное решение об установлении II-й группы инвалидности военнообязанным лицом. Следовательно, в дальнейшем мужчина сможет избежать мобилизации на "законных основаниях" - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что такую услугу фигурант оценил в 10 000 долларов США, которые впоследствии при встрече получил от "клиента". По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним

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