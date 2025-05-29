У Львові затримали керівника ГО, який за $10 000 обіцяв "інвалідність"

У Львові повідомлено про підозру керівнику громадської організації, який за 10 000 доларів США обіцяв допомогти з виготовленням фейкової інвалідності. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Львівської обласної прокуратури.

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За даними слідства, у листопаді 2024 року підозрюваний реалізував протиправну схему одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії.

Запевняв, що за його сприяння ними буде прийнято позитивне рішення щодо встановлення ІІ-ї групи інвалідності військовозобов’язаною особою. Відтак, в подальшому чоловік матиме змогу уникнути мобілізації на "законних підставах" - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що таку послугу фігурант оцінив у 10 000 доларів США, які згодом при зустрічі отримав від "клієнта". За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо

Днями у Києві було викрито власника барбершопу, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Молдови за 14 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

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