У Львові затримали керівника ГО, який за $10 000 обіцяв "інвалідність"

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні
06:00 • 1106 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 28104 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 81219 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 88235 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 100433 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 96708 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 168581 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 73248 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 192698 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 240385 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.6м/с
83%
744мм
Популярнi новини

Трамп заявив, що не "злякався", відмовившись від високих мит - AP

28 травня, 20:10 • 22199 перегляди

Туреччина та Бельгія приєднаються до коаліції дронів для України

28 травня, 20:20 • 22786 перегляди

У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо

00:27 • 16791 перегляди

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

02:03 • 48403 перегляди

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

02:35 • 24888 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

06:00 • 1072 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 114577 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 192688 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 203451 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 208170 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Петтері Орпо

Борис Пісторіус

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Актуальні місця

Київ

Берлін

Ватикан

Київська область

Румунія

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 72804 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 134023 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 73374 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 76035 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 141984 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Північний потік — 2

Х-101

Фокс Ньюс

У Львові затримали керівника ГО, який за $10 000 обіцяв "інвалідність"

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Керівник громадської організації у Львові обіцяв за 10 000 доларів США допомогу у виготовленні фейкової інвалідності. Затриманому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

У Львові затримали керівника ГО, який за $10 000 обіцяв "інвалідність"

У Львові повідомлено про підозру керівнику громадської організації, який за 10 000 доларів США обіцяв допомогти з виготовленням фейкової інвалідності. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Львівської обласної прокуратури.

Деталі

За даними слідства, у листопаді 2024 року підозрюваний реалізував протиправну схему одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії.

Запевняв, що за його сприяння ними буде прийнято позитивне рішення щодо встановлення ІІ-ї групи інвалідності військовозобов’язаною особою. Відтак, в подальшому чоловік матиме змогу уникнути мобілізації на "законних підставах"

- йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що таку послугу фігурант оцінив у 10 000 доларів США, які згодом при зустрічі отримав від "клієнта". За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо

Днями у Києві було викрито власника барбершопу, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Молдови за 14 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Заробляли на ухилянтах понад 80 тис. доларів на місяць: на Одещині викрили правоохоронця та його спільника 28.05.25, 15:24 • 2590 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Львів
Brent
$65.19
Bitcoin
$107,573.50
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,293.25
Ethereum
$2,727.23