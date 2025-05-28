Заробляли на ухилянтах понад 80 тис. доларів на місяць: на Одещині викрили правоохоронця та його спільника
Київ • УНН
Правоохоронець з спільником переправляли ухилянтів до Молдови за $5000 з особи, маючи щомісячний дохід $80 000. Їх затримали під час спроби переправити чергових ухилянтів.
На Одещині затримали правоохоронця та його спільника, які заробляли 80 000 доларів у місяць на ухилянтах, незаконно переправляючи їх за кордон. Про це пише УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
За даними слідства, фігуранти незаконно переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Молдова.
Незаконний виїзд наприкінці 2024 року організував правоохоронець із цивільним спільником. За $5 000 з особи вони вивозили чоловіків поза пунктами пропуску. За попередніми даними, щомісячний "заробіток" ділків перевищував $80 000. Зловмисники підвозили військовозобов’язаних до кордону, де їх зустрічали пособники з молдовського боку. Надалі вони вже легалізували перебування ухилянтів у Молдові
Зазначається, що правоохоронець намагався залучити до справи ще одного колегу, пропонуючи гроші за інформацію про графіки чергувань прикордонних нарядів. Однак той повідомив про протиправні дії до відповідних органів.
25 травня 2025 року співробітники ДБР затримали організаторів під час спроби переправити двох ухилянтів.
Нагадаємо, на Тернопільщині злочинна група допомагала ухилянтам тікати з військових частин та незаконно перетинати кордон. За свої послуги вони брали до 15 тисяч доларів.