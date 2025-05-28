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Зарабатывали на уклонистах более 80 тыс. долларов в месяц: в Одесской области разоблачили правоохранителя и его сообщника

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Правоохранитель с сообщником переправляли уклонистов в Молдову за $5000 с человека, имея ежемесячный доход $80 000. Их задержали при попытке переправить очередных уклонистов.

Зарабатывали на уклонистах более 80 тыс. долларов в месяц: в Одесской области разоблачили правоохранителя и его сообщника

В Одесской области задержали правоохранителя и его сообщника, которые зарабатывали 80 000 долларов в месяц на уклонистах, незаконно переправляя их за границу. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, фигуранты незаконно переправляли мужчин призывного возраста в Республику Молдова.

Незаконный выезд в конце 2024 года организовал правоохранитель с гражданским сообщником. За $5 000 с человека они вывозили мужчин вне пунктов пропуска. По предварительным данным, ежемесячный "заработок" дельцов превышал $80 000. Злоумышленники подвозили военнообязанных к границе, где их встречали пособники с молдавской стороны. В дальнейшем они уже легализовали пребывание уклонистов в Молдове 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранитель пытался привлечь к делу еще одного коллегу, предлагая деньги за информацию о графиках дежурств пограничных нарядов. Однако тот сообщил о противоправных действиях в соответствующие органы.

25 мая 2025 года сотрудники ГБР задержали организаторов при попытке переправить двух уклонистов.

Напомним, в Тернопольской области преступная группа помогала уклонистам бежать из воинских частей и незаконно пересекать границу. За свои услуги они брали до 15 тысяч долларов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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