Во Львове врача будут судить за смерть мальчика после наркоза во время лечения зубов

Во Львове будут судить врача-анестезиолога за смерть пятилетнего мальчика из-за ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей, сообщили во Львовской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.



Прокуроры... завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении врача-анестезиолога одной из больниц Львова - сообщили в прокуратуре.



Детали

Следствием установлено, что в декабре 2023 года во время лечения зубов в одной из частных клиник Львова пятилетний мальчик впал в кому. Почти через месяц, несмотря на принятые врачами меры, он умер в одной из больниц, не приходя в сознание.

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"Выяснено, что врач, проводившая анестезию, не имела для этого надлежащего специализированного образования, квалификации для работы с детским населением и опыта. Следовательно, из-за профессиональной халатности, выбрала ошибочную тактику анестезиологического обеспечения при стоматологическом вмешательстве. В дальнейшем это привело к тяжелым последствиям и смерти пациента", - сообщили в прокуратуре.

Кроме этого, по данным прокуратуры, в августе 2023 года врач, имея действительный диплом, который удостоверял право предоставлять анестезиологические услуги взрослому населению, "получила поддельный сертификат врача-специалиста по специальности "детская анестезиология"". "Дополнительно к этому было получено еще удостоверение о повышении квалификации к диплому по направлению "детская анестезиология". В дальнейшем, фигурантка использовала эти документы для привлечения ее к оказанию медицинской помощи детям в частной стоматологической клинике", - говорится в сообщении.

Обвиняемой инкриминировали занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, осуществляемое лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, что повлекло тяжкие последствия для больного, ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему, подделку официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией и который предоставляет права с целью использования его подделывателем или другим лицом, использование заведомо поддельного документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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