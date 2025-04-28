У Львові лікарку судитимуть за смерть хлопчика після наркозу під час лікування зубів
Київ • УНН
Лікарка-анестезіолог, яка не мала досвіду роботи з дітьми, обвинувачувалася у тому, що обрала невірну тактику анестезії, що призвело до смерті хлопчика. Також вона використовувала підроблені документи про кваліфікацію.
У Львові судитимуть лікарку-анестезіолога за смерть п’ятирічного хлопчика через неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, повідомили у Львівській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.
Прокурори... завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно лікарки-анестезіолога однієї із лікарень Львова
Деталі
Слідством встановлено, що у грудні 2023 року під час лікування зубів в одній з приватних клінік Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, незважаючи на вжиті лікарями заходи, він помер у одній з лікарень, не приходячи до тями.
У Львові після видалення молочних зубів помер 5-річний хлопчик 14.01.24, 13:58 • 34501 перегляд
"З’ясовано, що лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дитячим населенням та досвіду. Відтак, через фахову недбалість, обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення при стоматологічному втручанні. У подальшому це призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта", - повідомили в прокуратурі.
Окрім цього, за даними прокуратури, у серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослому населенню, "отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "дитяча анестезіологія"". "Додатково до цього було отримане ще посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком "дитяча анестезіологія". У подальшому, фігурантка використала ці документи для залучення її до надання медичної допомоги дітям у приватній стоматологічній клініці", - ідеться у повідомленні.
Обвинуваченій інкримінували заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, використання завідомо підробленого документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).
У Львові лікарці оголосили підозру за смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів10.02.25, 14:05 • 28797 переглядiв