12:47 • 84 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 24604 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 19903 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 35241 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 50549 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 44966 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 48104 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 29328 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 21016 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 55706 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Во Львове уже у 27 детей и 11 взрослых кишечная инфекция после посещения развлекательного центра, обнаружен норовирус

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Во Львове зафиксировано 38 случаев острой кишечной инфекции, из них 27 – дети. 36 пациентов госпитализированы, у 9 обнаружен норовирус.

Во Львове уже у 27 детей и 11 взрослых кишечная инфекция после посещения развлекательного центра, обнаружен норовирус

Во Львове уже у 38 человек, в том числе 27 детей, выявили кишечную инфекцию после посещения развлекательного центра во Львове, у части заболевших обнаружен норовирус, сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней 26 февраля, пишет УНН.

Подробности

"Во Львове зарегистрировано 38 случаев острой кишечной инфекции, связанных со вспышкой в одном из развлекательных центров города. Среди заболевших 27 - дети", - сообщили в центре.

36 пациентов, как указано, находятся на стационарном лечении, еще 2 человека лечатся амбулаторно. Состояние больных оценили как "преимущественно средней тяжести".

"У 9 больных по результатам проведенных лабораторных исследований выявлен норовирус", - сообщили в ЦКПХ.

Специалисты, как отмечается, "проводят эпидемиологическое расследование; устанавливают возможный источник инфекции и факторы ее передачи; осуществляют лабораторные исследования образцов с объекта вспышки и от персонала учреждения".

После получения дополнительных результатов лабораторных исследований информацию должны обновить.

