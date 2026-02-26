Во Львове уже у 27 детей и 11 взрослых кишечная инфекция после посещения развлекательного центра, обнаружен норовирус
Киев • УНН
Во Львове зафиксировано 38 случаев острой кишечной инфекции, из них 27 – дети. 36 пациентов госпитализированы, у 9 обнаружен норовирус.
Во Львове уже у 38 человек, в том числе 27 детей, выявили кишечную инфекцию после посещения развлекательного центра во Львове, у части заболевших обнаружен норовирус, сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней 26 февраля, пишет УНН.
Подробности
"Во Львове зарегистрировано 38 случаев острой кишечной инфекции, связанных со вспышкой в одном из развлекательных центров города. Среди заболевших 27 - дети", - сообщили в центре.
36 пациентов, как указано, находятся на стационарном лечении, еще 2 человека лечатся амбулаторно. Состояние больных оценили как "преимущественно средней тяжести".
"У 9 больных по результатам проведенных лабораторных исследований выявлен норовирус", - сообщили в ЦКПХ.
Специалисты, как отмечается, "проводят эпидемиологическое расследование; устанавливают возможный источник инфекции и факторы ее передачи; осуществляют лабораторные исследования образцов с объекта вспышки и от персонала учреждения".
После получения дополнительных результатов лабораторных исследований информацию должны обновить.
