Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 30890 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 22821 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 38105 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 53240 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 47027 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 51622 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 29949 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 21132 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 58543 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
У Львові вже у 27 дітей і 11 дорослих кишкова інфекція після відвідування розважального центру, виявлено норовірус

Київ • УНН

 • 270 перегляди

У Львові зафіксовано 38 випадків гострої кишкової інфекції, з них 27 – діти. 36 пацієнтів госпіталізовано, у 9 виявлено норовірус.

У Львові вже у 27 дітей і 11 дорослих кишкова інфекція після відвідування розважального центру, виявлено норовірус

У Львові вже у 38 людей, у тому числі 27 дітей, виявили кишкову інфекцію після відвідання розважального центру у Львові, у частини захворілих виявлено норовірус, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 26 лютого, пише УНН.

Деталі

"У Львові зареєстровано 38 випадків гострої кишкової інфекції, пов’язаних зі спалахом в одному з розважальних центрів міста. Серед захворілих 27 - діти", - повідомили у центрі.

36 пацієнтів, як вказано, перебувають на стаціонарному лікуванні, ще 2 особи лікуються амбулаторно. Стан хворих оцінили як "переважно середньої тяжкості".

"У 9 хворих за результатами проведених лабораторних досліджень виявлено норовірус", - повідомили у ЦКПХ.

Фахівці, як зазначається, "проводять епідеміологічне розслідування; встановлюють можливе джерело інфекції та фактори її передачі; здійснюють лабораторні дослідження зразків з об’єкта спалаху та від персоналу закладу".

Після отримання додаткових результатів лабораторних досліджень інформацію мають оновити.

У Львові масове отруєння дітей після відвідування розважального центру24.02.26, 15:33 • 3172 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Львів