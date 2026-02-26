У Львові вже у 27 дітей і 11 дорослих кишкова інфекція після відвідування розважального центру, виявлено норовірус
У Львові зафіксовано 38 випадків гострої кишкової інфекції, з них 27 – діти. 36 пацієнтів госпіталізовано, у 9 виявлено норовірус.
У Львові вже у 38 людей, у тому числі 27 дітей, виявили кишкову інфекцію після відвідання розважального центру у Львові, у частини захворілих виявлено норовірус, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 26 лютого, пише УНН.
Деталі
"У Львові зареєстровано 38 випадків гострої кишкової інфекції, пов’язаних зі спалахом в одному з розважальних центрів міста. Серед захворілих 27 - діти", - повідомили у центрі.
36 пацієнтів, як вказано, перебувають на стаціонарному лікуванні, ще 2 особи лікуються амбулаторно. Стан хворих оцінили як "переважно середньої тяжкості".
"У 9 хворих за результатами проведених лабораторних досліджень виявлено норовірус", - повідомили у ЦКПХ.
Фахівці, як зазначається, "проводять епідеміологічне розслідування; встановлюють можливе джерело інфекції та фактори її передачі; здійснюють лабораторні дослідження зразків з об’єкта спалаху та від персоналу закладу".
Після отримання додаткових результатів лабораторних досліджень інформацію мають оновити.
