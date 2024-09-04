Во Львове уже 50 пострадавших после ночной атаки рф, среди них 8 детей - горсовет

После ночной атаки рф на Львов в больницы обратилось 50 человек, среди них 8 детей, есть семеро критических пациентов, возникла потребность в донорской крови, сообщили в среду во Львовском горсовете, пишет УНН.

По состоянию на 12:00 за медицинской помощью в больницы Первого медобъединения уже обратилось 50 человек, среди них - 8 детей. В больницах есть семь критических пациентов. В операционных сейчас находится еще 8 пациентов с осколочными проникающими ранениями - указали в горсовете в Telegram.

Как сообщается, в связи с ситуацией возникла потребность в донорской крови. «Просто сейчас нужны все компоненты крови. Призываем львовян и гостей города прийти в Городской центр крови и помочь пострадавшим», - отметили в мэрии.

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