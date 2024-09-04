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У Львові вже 50 постраждалих після нічної атаки рф, серед них 8 дітей - міськрада

Київ • УНН

 • 25391 перегляди

Після нічної атаки РФ на Львів до лікарень звернулося 50 осіб, серед них 8 дітей. Є критичні пацієнти та поранені в операційних, виникла потреба в донорській крові всіх компонентів.

Після нічної атаки рф на Львів до лікарень звернулося 50 осіб, серед них 8 дітей, є семеро критичних пацієнтів, виникла потреба в донорській крові, повідомили у середу у Львівській міськраді, пише УНН.

Станом на 12:00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб’єднання уже звернулось 50 осіб, серед них - 8 дітей. У лікарнях є семеро критичних пацієнтів. В операційних зараз перебуває іще 8 пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями

- вказали у міськраді у Telegram.

Як повідомляється, у зв’язку із ситуацією виникла потреба в донорській крові. "Просто зараз протрібні усі компоненти крові. Закликаємо львів’ян та гостей міста прийти до Міського центру крові та допомогти постраждалим", - зазначили у мерії.

У Львові завершено рятувальні роботи після обстрілу рф: 7 загиблих, серед яких двоє дітей. 53 постраждалих04.09.24, 12:58 • 17061 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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