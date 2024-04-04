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Во Львове ученик распылил перцовый баллончик в школе: трое детей в больнице
Ученик распылил перцовый баллончик в школе во Львове, в результате чего трое детей были госпитализированы, еще семеро пострадали.
Первый пациент в США получил почку свиньи и теперь успешно выписался из больницы
Ричарду Слейману, 62 года, 16 марта сделали четырехчасовую операцию в Массачусетской больнице по пересадке почки от генетически модифицированной свиньи. Сейчас мужчина выздоровел. Слейман стал первым мужчиной с пересаженной почкой свиньи, который смог покинуть больницу почти через три недели после операции.
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
Украинские компании, производящие оружие и боеприпасы, получают 3% комиссионных за импорт оружия в Украину во время войны, что позволяет им оставаться безубыточными и продолжать свою деятельность.
Перебросили на линию фронта и в Крым: в российской рязанской области не хватает ПВО - партизаны
В российской рязанской области не хватает систем противовоздушной обороны, что оставляет военные части оккупанта без защиты из-за недостатка таких систем, поскольку большинство из них были переброшены на линию фронта и в Крым.
По результатам международного аудита "Укрнафты" чистая прибыль компании составила более 20 млрд гривен
Чистая прибыль "Укрнафты" в 2023 году составила 23,6 млрд грн. по данным международного аудита компании Grant Thornton.
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача, в Украине пока не выявлено ни одного положительного результата на холероподобный вибрион.
Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники
За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Объединенные силы ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot
Кулеба призвал Блинкена найти пути скорейшего предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot для противодействия усилению воздушного террора со стороны России.
В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"
В ЕС призвали Грузию отказаться от повторного пересмотра законопроекта о "прозрачности иностранного влияния" из-за его потенциального влияния на свободу СМИ.
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек
Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.