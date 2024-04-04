Во Львове ученик распылил перцовый баллончик в школе: трое детей в больнице

Во Львове сегодня, 4 апреля, ученик одной из школ распылил перцовый баллончик. Семерым детям оказали необходимую медицинскую помощь в больнице и отпустили домой, еще троих госпитализировали. Об этом сообщил Львовский городской совет, передает УНН.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №91, что на ул. Ученик 10 класса распылил в коридоре заведения перцовый баллончик. Дети, которые вышли на перемену, надышались газом.

В детской больнице святого Николая семерым детям оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, троих детей госпитализировали в отделение старшего детства.

"Сейчас проводим работу с этим учеником, уже звонили маме, так выглядит, что ребенок из семьи в сложных жизненных обстоятельствах. Также мы проведем профилактические мероприятия для предупреждения в будущем таких вещей во всех школах", - рассказал руководитель городского управления образования Андрей Закалюк.

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