Во Львове спасатели нашли в лесопосадке 20 кг ртути

Во Львове спасатели изъяли в лесопосадке 4 емкости с ртутью, общим весом около 20 килограммов. Об этом пишет УНН со ссылкой на управление ГСЧС во Львовской области.

Детали

В ведомстве рассказали, что вчера, 8 апреля, спасатели получили сообщение о том, что во Львове во время прогулки в лесопосадке мужчина обнаружил емкости с ртутью.

В ходе обследования было обнаружено 4 закрытых контейнера с ртутью.

Отделением радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области было изъято ртуть, в количестве 20 кг и передано для дальнейшей утилизации в отдел по вопросам по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения - резюмировали спасатели.

Напомним,

Осенью в Днепровском районе Киева спасатели обнаружили четыре литра ртути оставленные в ведре вблизи железнодорожных путей.