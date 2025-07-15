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Во Львове мужчина напал на детей и порезал девочку ножницами, он под арестом - прокуратура

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Во Львове 31-летнему мужчине сообщено о подозрении за нападение на детей. Он напал на 12-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, нанеся ей удары ножницами в шею.

Во Львове мужчина напал на детей и порезал девочку ножницами, он под арестом - прокуратура

Мужчине во Львове сообщили о подозрении за нападение на детей, во время которого девочка получила удары ножницами, сейчас он под арестом, сообщили во Львовской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему местному жителю по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле этого года, вблизи железнодорожного пути во Львове, подозреваемый напал на малолетних детей.

"Предварительно, мужчина беспричинно спровоцировал конфликт с детьми, в ходе которого он сначала набросился на 12-летнего парня и приставил к шее канцелярские ножницы. 13-летняя девочка, защищая товарища, оттолкнула нападавшего. Тогда тот набросился на девочку: повалил ее на землю и нанес ножницами несколько ударов в область шеи", - рассказали в прокуратуре.

В это время мальчик, как указано, сумел позвонить родителям.

Родители, прибежавшие на место происшествия, как сообщается, остановили мужчину и удерживали до приезда правоохранителей.

По ходатайству прокурора ему избрана строжайшая мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

В Одесской области поместили под стражу мужчину, который едва не заколол ножницами и вилкой женщину и ребенка22.06.23, 15:37 • 1966299 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львов
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