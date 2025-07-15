У Львові чоловік напав на дітей і порізав дівчинку ножицями, він під арештом - прокуратура
Київ • УНН
У Львові 31-річному чоловіку повідомлено про підозру за напад на дітей. Він напав на 12-річного хлопця та 13-річну дівчинку, завдавши їй ударів ножицями в шию.
Чоловіку у Львові повідомили про підозру за напад на дітей, під час якого дівчинка отримала удари ножицями, наразі він під арештом, повідомили у Львівській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
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"За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному місцевому мешканцю за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, у липні цього року, поблизу залізничної колії у Львові, підозрюваний напав на малолітніх дітей.
"Попередньо, чоловік безпричинно спровокував конфлікт з дітьми, у ході якого він спершу накинувся на 12-річного хлопця та приставив до шиї канцелярські ножиці. 13-річна дівчина, захищаючи товариша, відштовхнула нападника. Тоді той накинувся на дівчинку: повалив її на землю та наніс ножицями кілька ударів у ділянку шиї", - розповіли у прокуратурі.
У цей час хлопчик, як вказано, зумів зателефонувати батькам.
Батьки, які прибігли на місце події, як повідомляється, зупинили чоловіка та утримували до приїзду правоохоронців.
За клопотанням прокурора йому обрано найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
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