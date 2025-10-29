$42.080.01
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 5384 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 14912 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 43508 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 31011 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 51246 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 28861 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76393 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48565 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47403 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
публикации
Эксклюзивы
Во Франции судят болгар, осквернивших еврейский мемориал: следствие обнаружило "российский след"

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Во Франции начался суд над болгарами, обвиняемыми в осквернении еврейского мемориала в Париже. Следствие считает, что акция была организована российскими спецслужбами для разжигания межэтнической розни.

Во Франции судят болгар, осквернивших еврейский мемориал: следствие обнаружило "российский след"

Во Франции начался суд над группой граждан Болгарии, которых обвиняют в осквернении еврейского мемориала Праведников мира в Париже. По данным прокуратуры, акция могла быть организована при участии российских спецслужб и является частью кампании дезинформации, направленной на разжигание межэтнической розни. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в ночь на 14 мая 2024 года: неизвестные нарисовали красной краской 35 "кровавых ладоней" на стене возле музея, где выгравированы имена французов, которые во время Второй мировой спасали евреев. Подозреваемых установили по записям с камер наблюдения; каждому из них грозит до семи лет тюрьмы.

Балтийские компании разоблачены в заправке теневого флота РФ: расследование показало сотни незаконных операций - LRT27.10.25, 18:32 • 5448 просмотров

"Русский след" в деле, по словам следователей, заключается в том, что все подобные инциденты активно распространялись в сети аккаунтами, связанными с россией. После появления звезд Давида на домах в Париже, а также после эпизода с "красными ладонями", контент массово разгоняли в соцсети Х пользователи, которых французское агентство Viginum связывает с российскими информационными кампаниями.

По данным Института стратегических исследований Франции, организатором акции была Пятая служба ФСБ, ответственная за международную разведку и координацию операций влияния.

"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28.10.25, 11:50 • 74520 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Париж
Франция
Болгария