Во Франции начался суд над группой граждан Болгарии, которых обвиняют в осквернении еврейского мемориала Праведников мира в Париже. По данным прокуратуры, акция могла быть организована при участии российских спецслужб и является частью кампании дезинформации, направленной на разжигание межэтнической розни. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в ночь на 14 мая 2024 года: неизвестные нарисовали красной краской 35 "кровавых ладоней" на стене возле музея, где выгравированы имена французов, которые во время Второй мировой спасали евреев. Подозреваемых установили по записям с камер наблюдения; каждому из них грозит до семи лет тюрьмы.

"Русский след" в деле, по словам следователей, заключается в том, что все подобные инциденты активно распространялись в сети аккаунтами, связанными с россией. После появления звезд Давида на домах в Париже, а также после эпизода с "красными ладонями", контент массово разгоняли в соцсети Х пользователи, которых французское агентство Viginum связывает с российскими информационными кампаниями.

По данным Института стратегических исследований Франции, организатором акции была Пятая служба ФСБ, ответственная за международную разведку и координацию операций влияния.

