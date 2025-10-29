$42.080.01
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 11469 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 39532 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 28717 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 47934 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28258 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74692 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48334 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47204 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114402 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Франції судять болгар, які осквернили єврейський меморіал: слідство виявило "російський слід"

Київ • УНН

 • 418 перегляди

У Франції розпочався суд над болгарами, обвинуваченими в оскверненні єврейського меморіалу в Парижі. Слідство вважає, що акція була організована російськими спецслужбами для розпалювання міжетнічної ворожнечі.

У Франції судять болгар, які осквернили єврейський меморіал: слідство виявило "російський слід"

У Франції розпочався суд над групою громадян Болгарії, яких звинувачують в оскверненні єврейського меморіалу Праведників світу в Парижі. За даними прокуратури, акція могла бути організована за участю російських спецслужб і є частиною кампанії дезінформації, спрямованої на розпалювання міжетнічної ворожнечі. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в ніч на 14 травня 2024 року: невідомі намалювали червоною фарбою 35 "кривавих долонь" на стіні біля музею, де викарбувані імена французів, які під час Другої світової рятували євреїв. Підозрюваних встановили за записами з камер спостереження; кожному з них загрожує до семи років ув’язнення.

Балтійські компанії викрито у заправці тіньового флоту рф: розслідування показало сотні незаконних операцій - LRT27.10.25, 18:32 • 5442 перегляди

"російський слід" у справі, за словами слідчих, полягає в тому, що всі подібні інциденти активно поширювалися в мережі акаунтами, пов’язаними з росією. Після появи зірок Давида на будинках у Парижі, а також після епізоду з "червоними долонями", контент масово розганяли в соцмережі Х користувачі, яких французьке агентство Viginum пов’язує з російськими інформаційними кампаніями.

За даними Інституту стратегічних досліджень Франції, організатором акції була П’ята служба фсб, відповідальна за міжнародну розвідку та координацію операцій впливу.

"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28.10.25, 11:50 • 74388 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Війна в Україні
Париж
Франція
Болгарія