У Франції судять болгар, які осквернили єврейський меморіал: слідство виявило "російський слід"
У Франції розпочався суд над болгарами, обвинуваченими в оскверненні єврейського меморіалу в Парижі. Слідство вважає, що акція була організована російськими спецслужбами для розпалювання міжетнічної ворожнечі.
У Франції розпочався суд над групою громадян Болгарії, яких звинувачують в оскверненні єврейського меморіалу Праведників світу в Парижі. За даними прокуратури, акція могла бути організована за участю російських спецслужб і є частиною кампанії дезінформації, спрямованої на розпалювання міжетнічної ворожнечі. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався в ніч на 14 травня 2024 року: невідомі намалювали червоною фарбою 35 "кривавих долонь" на стіні біля музею, де викарбувані імена французів, які під час Другої світової рятували євреїв. Підозрюваних встановили за записами з камер спостереження; кожному з них загрожує до семи років ув’язнення.
"російський слід" у справі, за словами слідчих, полягає в тому, що всі подібні інциденти активно поширювалися в мережі акаунтами, пов’язаними з росією. Після появи зірок Давида на будинках у Парижі, а також після епізоду з "червоними долонями", контент масово розганяли в соцмережі Х користувачі, яких французьке агентство Viginum пов’язує з російськими інформаційними кампаніями.
За даними Інституту стратегічних досліджень Франції, організатором акції була П’ята служба фсб, відповідальна за міжнародну розвідку та координацію операцій впливу.
