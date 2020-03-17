Внутреннее железнодорожное сообщение: появился список отмененных поездов из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Появился список поездов, курсирование которых отменяют между областями Украины из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №215 Укрзализныця, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения", - говорится в сообщении.
Так, Укрзализныця отменила курсирование около сотни поездов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщалось в УНН ранее, Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение.