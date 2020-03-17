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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110738 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109258 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119716 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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5 марта, 08:58 • 106407 просмотра

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Внутреннее железнодорожное сообщение: появился список отмененных поездов из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Появился список поездов, курсирование которых отменяют между областями Украины из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №215 Укрзализныця, начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения", - говорится в сообщении.

Так, Укрзализныця отменила курсирование около сотни поездов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось в УНН ранее, Укрзализныця начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение.

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