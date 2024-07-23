Внутренние судебные споры в НААН: эффективно ли Академия управляет подчиненными структурами и земельным банком

Национальная академия аграрных наук (НААН) владеет одним из крупнейших земельных банков, которым должна эффективно управлять. Однако, структуры, которые подчиняются Академии, время от времени оказываются в фокусе внимания правоохранителей и судятся между собой из-за долгов, что ставит под сомнение ее эффективную работу, пишет УНН.

Детали

В частности, стало известно, что Институт сельского хозяйства Северо-Востока НААН судился с госпредприятием "ДГ "Агрофирма "Надежда", которое ему же и подчиняются. Причиной обращения в суд стало то, что Институт требовал взыскать с госпредприятия более 620 тысяч гривен задолженности.

Кроме того, как стало известно, указанное госпредприятие задолжало бюджету более 2,2 миллиона гривен.



Госпредприятие "Надежда" известно тем, что при содействии НАБУ пытается отобрать земельные участки у более чем тысячи АТОвцев. Последние приватизировали землю в Сумской области, однако в "Надежде" считают, что эти земли принадлежали им. Хотя предоставить соответствующие документы пока не могут.



Противостояние НАБУ, САП и АТОвцев происходит в рамках уголовного производства, где фигурирует в частности экс-министр Николай Сольский. До своих должностей на госслужбе он работал адвокатом и в частности способствовал тому, чтобы АТОвцы получили земельные участки.

Добавим

Как стало известно, госпредприятие "Надежда" вместе с еще одним предприятием "Искра" фигурируют сразу в четырех уголовных производствах, в частности из-за самозахвата земли в Сумской области и незаконной продажи урожая.