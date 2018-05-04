Ночью в Киеве в результате ДТП погиб байкер

За прошедшие сутки на выезде из Киева, на Житомирской трассе, возле остановки "Дачная" водитель слетел с байка и оказался "между фурой и отбойником".

Сообщается, что 36-летний водитель, скорее всего, не справился с управлением. В результате ДТП байкер погиб, отметили врачи.

Напомним, Киевсовет просят ограничить движение для мотоциклистов в ночное время.